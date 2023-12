Tim Declercq: "Lidl-Trek heeft sterkere ploeg voor klassiekers dan Soudal-Quick Step"

Met de Tourdroom van Remco Evenepoel verschuift de aandacht van Soudal-Quick Step steeds meer van de voorjaarsklassiekers naar de grote rondes. Tim Declercq is er het slachtoffer van.

"Iedereen wist dat de ploeg keuzes moest maken, en je zag dat veel jongens van de klassieke kern einde contract waren", vertelt Declercq bij GCN.

Hij was dan ook niet verwonderd dat ook hij andere oorden moest opzoeken. "Ik heb nooit echt een "nee" gekregen van Patrick Lefevere, maar hij heeft me ook nooit een voorstel gedaan."

Bij Lidl-Trek vond Declercq een nieuwe ambitieuze ploeg. "Ik heb nog niet met ze meegetraind, maar de klassieke kern is hier beter dan bij Soudal-Quick Step."

"Natuurlijk is het moeilijk als je niet een van de Grote Drie (Pogacar, Van der Poel en Van Aert) hebt, maar Mads Pedersen komt er net achter en kan er misschien zelfs zijn voet naast zetten."

"Hij heeft ook nog zijn sprint als wapen, dus het kan spannend worden. We zijn niet de grote favorieten, maar we zullen kunnen meedingen in elke race. Die mindset moeten we hebben."

Declercq voelt zich na 7 jaar bij The Wolfpack al snel thuis bij Lidl-Trek: "Ik had geweldige momenten bij Soudal-Quick Step, maar het is goed om eens uit mijn comfortzone te komen en naar een ploeg te gaan waar ze me nieuwe impulsen geven."