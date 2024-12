Patrick Lefevere had nog even (valse) hoop dat letsels Evenepoel meevielen: "Moeten niet panikeren"

Hectische dag bij Soudal-Quick Step. Na de val van Remco Evenepoel was het wachten op een update over de medische balans. Ploegmanager Patrick Lefevere dacht even dat de tol nog zou meevallen, maar dat bleek niet het geval.

"We moeten in ieder geval niet panikeren met het oog op zijn doelen", zei Lefevere wel nog. "Het is nooit ideaal, maar als dit moet gebeuren, dan liever nu dan over drie maanden."

"Ze gaan zijn gewricht vanavond nog terugzetten, morgen mag hij alweer naar huis en ze vertellen mij dat hij over twee weken hopelijk weer gerecupereerd is en op de fiets zou kunnen zitten."

"Ik kreeg net bericht van onze dokter ter plaatse en die vertelde me dat het een ontwricht sleutelbeen is", klonk het. "De eerste berichten waren erger, maar dit is de laatste update die ik gekregen heb."

Eerder werd gecommuniceerd door zijn ploeg Soudal - Quick Step dat Evenepoel breuken opgelopen had aan zijn rib, rechterschouderblad en rechterhand. Maar Lefevere vertelde dat ze in het ziekenhuis van Herentals andere vaststellingen hebben gedaan.

Net voordat we zijn ploegmanager Patrick Lefevere willen interviewen, kreeg hij nog een berichtje met een medische update over zijn poulain.

Was er dan toch hoopgevend nieuws over Remco Evenepoel ?

"Ik was vanmorgen in mijn bureau samen met iemand van de krant en die vertelde me plots dat Remco gevallen was", doet Lefevere nog zijn verhaal.



"Ik ben dan meteen naar het magazijn beneden gelopen en zijn trouwe verzorger (David Geeroms, red.) was daar aanwezig. Hij had ook net een berichtje binnengekregen van iemand in Oetingen die vertelde wat er gebeurd was."

"Of we klacht zullen indienen? Daar is het te vroeg voor", knikt Lefevere.