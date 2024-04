Stoffel Vandoorne stuurt in Monaco zijn bolide naar eerste podium van het seizoen

Stoffel Vandoorne is zaterdag 3e geworden tijdens de GP Formule E van Monaco. Voor de Belg was het zijn eerste podiumplaats van het seizoen. De zege was voor de Nieuw-Zeelander Mitch Evans.

De 32-jarige Stoffel Vandoorne ging als 2e van start op de grid, na de Duitser Pascal Wehrlein (TAG Heuer Porsche).

Onze landgenoot kwam in de 3e ronde even op kop, maar verloor in de 10 ronde opnieuw de leidersplaats. Evans nam de leiding over en stond die niet meer af. Vandoorne werd uiteindelijk 3e, goed voor zijn eerste podium van het jaar.

De overwinning was voor de Nieuw-Zeelander Mitch Evans, die in zijn Jaguar sneller was dan zijn land- en teamgenoot Nick Cassady.

In de WK-stand is de leiding voor de Duitser Pascal Wehrlein, die zaterdag 5e werd. Stoffel Vandoorne is na dit weekend de nummer 9.

Over twee weken verhuist het WK voor elektrische wagens naar Duitsland voor twee Grote Prijzen in hoofdstad Berlijn.