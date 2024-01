IN BEELD: Declercq, Roglic en co blinken voor het eerst in hun nieuwe shirt

Het was een vertrouwd beeld de voorbije 7 jaar: Tim Declercq die op kop van het peloton aan het sleuren is in een shirt van Quick-Step (met wisselende cosponsors). Het is dan ook even wennen om "El Tractor" in de kleuren van zijn nieuwe team Lidl-Trek te zien. Ook heel wat andere renners lieten zich voor het eerst zien in het tenue van hun nieuwe ploeg.