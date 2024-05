Franky Van der Elst vindt dat Club met opgeheven hoofd Europa mag verlaten: "Maar ik snap de pijn"

do 9 mei 2024 02:59

De teleurstelling was bijna tastbaar in Jan Breydel. In het zicht van een finale eindigde het Europese avontuur van Club Brugge tegen Fiorentina. Analist Franky Van der Elst snapt de ontgoocheling, maar relativeert ook: "Alles bij elkaar is het logisch dat Fiorentina naar de finale gaat."

Finito. Finished. Gedaan.



Het lange Europese avontuur van Club Brugge eindigde in de halve finale van de Conference League na een nipte nederlaag tegen het Italiaanse Fiorentina. Jan Breydel droomde lange tijd van meer, maar vloekte toen de bezoekers in het slot - na een discutabele penalty - hun slag thuishalen. Vanaf de zijlijn zag Sporza-analist Franky Van der Elst hoe blauw-zwart de tranen moest verbijten. "Het is logisch dat die ontgoocheling er is als je net de finale niet haalt", vindt hij. "Dat moét ook. Maar ongetwijfeld beseffen ze bij Club dat Fiorentina de betere ploeg was. Zowel in Italië - jammer wel dat Club daar met een mannetje minder verder moest - als in Jan Breydel." "Zeker in de terugmatch was het toch vooral overleven voor Club", zag Van der Elst. "Op een bepaald moment belegerde Fiorentina het doel van blauw-zwart. Je kan dan wel eens ontsnappen zoals Dortmund, maar meestal valt die goal toch. Zoals nu ook bleek. Het is alleen bijzonder zuur dat het met een penalty moest gebeuren." "Maar ach, alles bij elkaar is het logisch dat Fiorentina doorstootte. Zij waren gewoon de betere ploeg. Je zag gewoon waarom ze vorig jaar al de finale gehaald hebben."

Als speler slaap je wel twee dagen niet van zo'n Europese exit, maar nadien zullen ze er weer vol invliegen. Franky Van der Elst