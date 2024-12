Dankzij zijn zilveren marathon in Parijs: Bashir Abdi wint het Vlaams Sportjuweel

Was de gunfactor al ooit groter? Met zijn gekende grote glimlach mocht Bashir Abdi vanavond het Vlaams Sportjuweel in ontvangst nemen. Een bekroning voor zijn marathon in Parijs, die hem een olympische zilveren medaille opleverde. Ook Sven Vanthourenhout en initiatieven Mixar en Topsport Defensie vielen in de prijzen.

Een aanslepende stressfractuur, een gebrek aan wedstrijdritme en een gemiste bus op de dag van de waarheid.

Ook al verliep de voorbereiding verre van ideaal, Bashir Abdi deed er in Parijs toch alles aan om zijn doel waar te maken. Hij had zijn volledige jaar afgestemd op de olympische marathon in Parijs, et voilà: Abdi liep over de ‘Belgian Hill’ naar het zilver.



Een prestatie die hem vandaag het Vlaams Sportjuweel opleverde. De Gentse marathonman hield Noord Vidts en Fabio Van den Bossche achter zich.

Uit handen van Vlaams minister van Sport Annick De Ridder, maar op krukken, kwam Abdi zijn trofee ophalen. Zijn gekende glimlach werd op luid applaus onthaald. En of de gunfactor groot was.

"Het is een zeer mooie erkenning", reageert hij voor onze microfoon. "Ik sta nu wel in de spotlights, maar het is een prijs voor de talloze mensen die me achter de schermen geholpen en bijgestaan hebben."

Hij volgt zo in de voetsporen van Remco Evenepoel en Lotte Kopecky.



Het Vlaams Sportjuweel is een trofee die uitgereikt wordt door de Vlaamse overheid. De prijs bekroont een Vlaamse sporter die in het voorbij jaar een uitzonderlijke prestatie geleverd heeft of een punt zette achter een rijkgevulde carrière. Een atleet kan de trofee slechts één keer winnen.