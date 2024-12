Gouden driepunter voor Union: Ivanovic trapt Brusselaars naar cruciale zege in 93e minuut

Bal van de lijn!

Was die bal over de lijn? Machida kopt vol op doelman Bulka op hoekschop, Burgess is er als de kippen bij om de herneming wél binnen te werken. Een verdediger staat helaas nog in de weg, het scheelde niets. Kavanagh luistert even naar zijn VAR, die ziet met doellijntechnologie dat de bal er niet helemaal over was.