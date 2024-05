Club baalt na "onbegrijpelijke" penalty in slot: "Snap niet waarom scheidsrechter zo match wil beslissen"

"Natuurlijk probeert Brandon die bal wegwerken. En het hoofd van Nzola was wel erg laag. Meer aandacht wil ik er niet aan geven", blijft coach Nicky Hayen koeltjes bij de penaltyfase.

Maar in zijn spelersgroep leeft het gevoel van onrecht veel harder.

"De manier waarop we die tegen krijgen, is echt onbegrijpelijk voor mij", laat Maxim De Cuyper zijn emoties de vrije loop. "Het is iets wat we alleen kunnen accepteren en niet op kunnen ingaan."

"Het is vooral heel pijnlijk om zo uitgeschakeld te worden."