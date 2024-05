Wat mogen we verwachten van de mini-Strade Bianche in de Giro? "Veel nervositeit en een slopende dag"

do 9 mei 2024 08:41

De Giro trekt vandaag over de Toscaanse grindwegen.

Na eerder het kleine broertje van Milaan-Sanremo doet het Giro-peloton vandaag ook een andere light-versie van een Italiaanse klassieker aan. De gravelpaadjes in Toscane tijdens rit 6 doen uiteraard denken aan de Strade Bianche: "Veel draaien en keren, op en af, met plots steile, maar korte klimmetjes."

Witte trui Cian Uijtdebroeks heeft zijn huiswerk gemaakt. Hij verkende de verraderlijke paden van de Strade Bianche-rit met het oog op zijn klassement. "Na Tirreno-Adriatico heb ik de rit al verkend. Het is veel draaien en keren, op en af, met plots steile, maar korte klimmetjes", deelt hij zijn bevindingen.

Mechanische pech is ook op een beetje gravel snel gebeurd. Ik verwacht veel nervositeit. Cian Uijtdebroeks (Visma-Lease a Bike)

Uijtdebroeks is wel op zijn hoede: “Er zit niet zo heel veel gravel in, maar aan de andere kant is mechanische pech ook snel gebeurd op dat beetje gravel."

"Het zal zeker wel ergens een rol spelen, maar het is afwachten hoe groot de verschillen zullen zijn. Ik verwacht vooral veel nervositeit en een slopende dag." (lees verder onder het ritprofiel)

"Kans voor de vlucht, waar je rustiger kan zitten dan in het peloton"

Als veldrijder heeft Quinten Hermans deze rit ook zeker met rood aangekruist in zijn agenda. Wat kan hij ons vertellen over de grindwegen? "Ze lijken redelijk goed berijdbaar en vrij vlak, maar niet breder dan een auto. De snelheid in het peloton zal heel hoog liggen richting het opdraaien. In de vroege ontsnapping zou je dus rustiger kunnen zitten dan in het peloton", denkt hij.

De gravelpaden zijn redelijk goed berijdbaar en vrij vlak, maar niet breder dan een auto. Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck)

En die vlucht zou het wel eens kunnen uitzingen tot de finish: “In 2021 deed ik ook mee aan de gravelrit in de Giro en toen was het een vrij onvoorspelbare rit die door de vluchters gewonnen werd. Dat kan zeker weer het geval zijn.”



"Ik maak zelf ook het meeste kans uit de vroege vlucht. Afgelopen dagen was het evident om daarin te zetten, dat zal nu alleen moeilijker worden", voorspelt Hermans. (lees verder onder de video)

Merlier: "Rit nog niet volledig uit mijn hoofd gezet"

Ook een van de voorjaarsrevelaties, Laurence Pithie, kijkt uit naar de mini-Strade. “Het is een mooi parcours, vrij chaotisch en meer geschikt voor klassieke renners en klassementsmannen. Het is een rit die me zou moeten liggen." En wat denken de snelle mannen van hun kansen op de Toscaanse grindwegen? "Ik heb de rit nog niet volledig uit mijn hoofd gezet, maar er liggen wel veel hoogtemeters. Alaphilippe zou bij ons een logische keuze zijn gezien zijn verleden in de Strade Bianche", denkt Tim Merlier.

"Klassementsmannen, aanvallers of een ploeg die het peloton wil controleren. Het kan alle kanten op", vindt Olav Kooij dan weer.