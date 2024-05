Alaphilippe bijt in het stof, Pelayo Sanchez klopt zijn medevluchters op de streep in gravelrit

do 9 mei 2024 17:00

Giro d'Italia Wegwedstrijd 180 km 12:59 Viareggio - 17:13 Rapolano Terme Pelayo Sánchez einde 0 30 60 90 120 150 180

Net niet voor Julian Alaphilippe, die op de streep Pelayo Sanchez voor moet laten gaan. De Fransman koos onder toeziend oog van Patrick Lefevere de aanval in de gravelrit van de Giro. Het trio vluchters hield het peloton af in een spannend slot, maar het was de Spanjaard van Movistar die de snelste benen had. Hij viert zijn 3e zege uit zijn carrière.

De 6e rit van de Giro in een notendop:

Winnaar van de dag: Pelayo Sanchez leek nog zijn eigen winstkansen te vergooien door bijna onderuit te schuiven op een rotonde. Hij reed het gaatje wel snel dicht, zette druk op een muurtje en maakte het af in de sprint. De Spanjaard stak vorig jaar zijn neus aan het venster met ereplaatsen in de Ronde van Spanje en pakt nu de grootste zege uit zijn carrière. Opvallend: Tadej Pogacar liet zijn ploegmaten het kopwerk opknappen. De Sloveen was niet van plan om de roze leiderstrui vandaag af te geven. Wanneer het hard ging op de gravelstroken zat Pogacar meestal wel zonder ploeggenoten in het peloton. Morgen: Het menu van morgen is stevig. Een tijdrit van ruim 40 kilometer kan het klassement door elkaar schudden. De finish ligt op een klim van bijna 7 kilometer, dus de individuele opdracht zal wellicht wel een uur duren.

Aanvallen, aanvallen, aanvallen

De vlakke eerste 70 kilometer waren het strijdtoneel voor een stevig gevecht o min de vlucht te geraken. Keer na keer probeerden verschillende renners weg te springen. Het was pas op de uitlopers van een klimmetje van 4e categorie dat de vlucht van de dag wegreed. Groves, Vendrame, Sanchez, Alaphilippe, Plapp, Trentin en Fiorelli waren de goudzoekers in de laatste 90 kilometer. Veel voorsprong kreeg het zevental niet. UAE Team Emirates controleerde scherp, want met Lucas Plapp (op 2'33") was iemand mee die dicht stond in het klassement. De finale was ietwat te vergelijken met Strade Bianche. Er lagen ruim 10 kilometer onverharde wegen op het parcours.

Groeiende kansen voor vlucht

De tweede strook liep vervelend op en dat vond Luke Plapp een goede plek om te versnellen. Enkel Pelayo Sánchez en Julian Alaphilippe konden hem volgen. Ondertussen was Ineos Grenadiers gretig in het peloton. Hun acties op de grindwegen leverden maar weinig op. Het verschil schommelde van 1'30" terug naar 2'30". Zo leek een van de drie vluchters zegezeker te zijn. Op een rotonde in de laatste 15 kilometer liep het wel nog bijna mis vooraan. Sanchez ging rechtdoor en hield ook Alaphilippe op. Plapp leek alleen door te trekken op een steile strook in een dorpskern, maar de drie aanvallers kwamen opnieuw samen.

Drietal houdt stand

Het laatste obstakel was een muur (700 meter aan 10%) op 4 kilometer van het einde. Sanchez en Alaphilippe bleken er de beste klimmersbenen te hebben, maar de taaie Plapp haakte aan.

In het peloton waagde Romain Bardet zijn kans. Hij geraakte niet weg en de achterstand op de vluchters was ook iets te groot. De winnaar zat vooraan.

Met z'n drieën doken ze de slotkilometer in. Plapp leek vrede te nemen met plek 3 en reed op kop. Er werd erg lang gewacht, maar op zo'n 150 meter van de streep ging Alaphilippe dan toch als eerste aan. Sanchez volgde in zijn spoor en sprintte nog overtuigend voorbij de Fransman. Voor Pelayo Sanchez is het zijn 2e zege van het seizoen in zijn eerste jaar in de WorldTour. In het peloton legde Quinten Hermans nog beslag op de 7e plaats. Tadej Pogacar blijft leider en rijdt morgen in roze de lange tijdrit.

Sanchez: "Ik spaarde energie op"

Pelayo Sanchez: Dit is geweldig, ik heb er geen woorden voor. Het is een gekke, gekke dag. Sinds de start van de Giro spaarde ik energie op, omdat ik niet in topvorm was. Ik wilde in de vlucht raken, wat lukte vandaag. Maar ik had niet durven te dromen van deze zege. Ik wist dat het een zware dag werd. Ik wachtte op mijn moment en bleef kalm. Ik probeerde samen te werken met Alaphilippe en Plapp. Gelukkig was ik de snelste.

Uitslag Rit 6 rit

algemeen naam resultaat ploeg 1 Pelayo Sánchez 4:01:08 Movistar Team MOV 2 Julian Alaphilippe +0 Soudal - Quick-Step SOQ 3 Lucas Plapp +1 Team Jayco - AlUla JAY 4 Andrea Piccolo +24 EF Education - EasyPost EFE 5 Jhonatan Narváez +29 INEOS Grenadiers IGD 6 Luka Mezgec +29 Team Jayco - AlUla JAY 7 Quinten Hermans +29 Alpecin - Deceuninck ADC 8 Nicholas Schultz +29 Israel - Premier Tech IPT 9 Daniel Martínez +29 BORA - hansgrohe BOH 10 Alexey Lutsenko +29 Astana - Qazaqstan Team AST meer tonen naam resultaat ploeg 1 Tadej Pogacar 23:20:52 UAE Team Emirates UAD 2 Geraint Thomas +46 INEOS Grenadiers IGD 3 Daniel Martínez +47 BORA - hansgrohe BOH 4 Cian Uijtdebroeks +55 Team Visma - Lease a Bike TVL 5 Einer Rubio +56 Movistar Team MOV 6 Lorenzo Fortunato +1:07 Astana - Qazaqstan Team AST 7 Juan Pedro López +1:11 Lidl - Trek LTK 8 Jan Hirt +1:13 Soudal - Quick-Step SOQ 9 Alexey Lutsenko +1:26 Astana - Qazaqstan Team AST 10 Esteban Chaves +1:26 EF Education - EasyPost EFE meer tonen