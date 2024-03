Italiaan Mozzato klopt Groenewegen en Thijssen in boeiende Bredene Koksijde Classic

Ondanks een resem waaiers en een gretige Arnaud De Lie is de Bredene Koksijde Classic toch uitgedraaid op een sprint. Dylan Groenewegen begon van ver, de Italiaan Luca Mozzato (Arkéa-B&B) remonteerde hem nog op de streep.

Smaakmaker Arnaud De Lie smeet er zich in de sprint ook nog tussen, met de 5e plaats als beloning.

Luca Mozzato zat snugger in het wiel en passeerde Groenewegen met een ultieme jump. Titelverdediger Gerben Thijssen geraakte ingesloten en moest uiteindelijk vrede nemen met de 3e plaats.

In de laatste rechte lijn kwam Dylan Groenewegen vrij vroeg op kop. Niet ideaal met de wind die in het nadeel blies.

2 scherpe versnellingen op de Kemmelberg, een fenomenale tussensprint om terug te keren in de eerste waaier en de boel daarna zelf verder uitdunnen. De geplaagde Arnaud De Lie was alomtegenwoordig in de Bredene Koksijde Classic en lijkt de demonen stilaan van zich afgeschud te hebben.

Mozzato: "Klassieker in België winnen is heel speciaal"

Voor Luca Mozzato is het na Binche-Chimay-Binche en een rit in de Limousin de 3e profzege uit zijn carrière.



"Ik ben supergelukkig", zei de Italiaan van Arkéa-B&B. "Dit seizoen verliep tot nu toe niet super. Maar deze overwinning verandert alles."

Mozzato was de hele dag bij de les en zat mee in de eerste waaier. "Ik heb toch geprobeerd om tijdens de koers wat energie te sparen. Dat heeft me geholpen om een goede sprint te rijden."

Als kind was Mozzato een vurige fan van Tom Boonen. "Een klassieker in België winnen is dan ook heel speciaal voor mij."