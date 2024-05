New York houdt even hart vast voor Brunson, maar die maakt na voetblessure toch nog verschil

Brunson had de vorige 4 play-offduels telkens minstens 40 punten gemaakt. Dat aantal kon hij nu niet halen, want hij viel uit in het eerste quarter met een voetblessure.



De bezoekers profiteerden optimaal van de afwezigheid van de All-Star om 10 punten uit te lopen voor de pauze (63-73).



Maar in het begin van het derde quarter keerde Brunson terug op het parket van Madison Square Garden. Met 24 van totaal 29 punten leidde hij zijn team na de onderbreking alsnog naar de zege.



Donte DiVincenzo en Ogugua Anunoby hadden met elk 28 punten ook een ruim aandeel in de 2e zege van New York tegen Indiana in 3 dagen. Topschutter bij de bezoekers was Tyrese Haliburton met 34 punten.



Morgen staan beide ploegen opnieuw tegenover elkaar, voor het eerst in Minneapolis. Wie als eerste 4 keer wint, stoot door naar de finale in het Oosten tegen Boston of Cleveland.