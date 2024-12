Toumani Camara maakt indruk bij Portland, maar botst op comeback Luka Doncic

Toumani Camara en de Portland TrailBlazers hebben het de Dallas Mavericks knap lastig gemaakt in de NBA, maar sterspeler Luka Doncic was net op tijd hersteld van een polsblessure om met 36 punten het verschil te maken.

Dan had landgenoot Ajay Mitchell het een pak lastiger bij Oklahoma. In de 116-119-nederlaag tegen Houston kon hij geen punten scoren, miste hij 4 kansen en pakte hij slechts 1 rebound.

Aan de overzijde maakte Camara indruk met 17 punten, 7 rebounds en 5 assists. In 36 minuten op het parket mikte hij 5 driepunters raak.

Een 8e overwinning in 9 matchen voor de Mavericks die vooral Luka Doncic op zijn conto mag schrijven. De Sloveense sterspeler, die 5 matchen miste met een polsblessure, miste zijn terugkeer niet met 36 punten, 13 assists en 7 rebounds.

Met minder dan 2 minuten op de klok stond het nog 127-127 in Portland, met dank aan een driepunter van Toumani Camara . Spanning troef, maar in het slot duwde Dallas nog door voor een 131-137-zege.

De Cleveland Cavaliers, de revelatie van het seizoensbegin, hebben kampioen Boston over de knie gelegd met 115-111 en heeft de macht gegrepen in de Eastern Conference.

Boston sprokkelde in het 3e kwart nochtans een voorsprong van 14 punten bij elkaar, maar onder leiding van Donovan Mitchell - goed voor 35 punten waarvan 20 in de laatste 12 minuten - nam Cleveland over.

"We wilden ons laten gelden. Twee recente nederlagen deden ons pijn, we waren onszelf niet. We hadden deze overwinning nodig", zei Mitchell achteraf.

In de Western Conference blonk Victor Wembanyama uit met een triple-double: 34 punten, 14 rebounds en 11 assists. Het hielp de San Antonio Spurs aan een felbevochten zege (127-125) tegen de Sacramento Kings.