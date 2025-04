"Bij Guardiola worden daar thesissen over geschreven": 90 Minutes is lovend voor "onderschatte" Nicky Hayen

Krijgt hij te weinig credits? 90 minutes vindt het jammer dat de klasse van Nicky Hayen onder de radar blijft. "Bij de B-ploeg van Sint-Truiden heeft hij ons tactisch eens volledig overklast. 'Dat wordt een grote' zeiden we toen."

Dit jaar een knap Champions League-parcours, vorig jaar een nagelbijter in de play-offs. Nicky Hayen heeft bij Club Brugge bewezen dat hij tot grootse dingen in staat is. "Toch krijgt hij nog te weinig credits", vindt Filip Joos.

"Over Guardiola worden thesissen geschreven, bij Hayen vinden we dat normaal. Ik snap niet waarom hij zo onder de radar blijft. Hij is een van de meest bescheiden trainers."

"We steken het altijd op het feit dat hij de beste ploeg heeft. Maar het is meer dan alleen maar elf man op een plein zetten."