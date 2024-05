"Zoekende coach, doelpuntenprobleem en ruis op de lijn": waarom Antwerp "underdog" is in bekerfinale

do 9 mei 2024 09:12

Vorig jaar de uitgesproken favoriet, nu de underdog. Antwerp is dit jaar niet dé grote kanshebber op eindwinst in de Croky Cup, is de algemene consensus in Sporza Daily. "De waarden en kracht die ze vorig jaar hadden, hebben ze nu niet meer", schat analist Tom Boudeweel.

Een dubbele generale repetitie op de bekerfinale bevestigde nog eens de vermoedens: Union is de topfavoriet in de Croky Cup. In de play-offs werd het 4-1 en 0-3 voor de Brusselaars tegen Antwerp. "Ze spelen weer met meer zelfvertrouwen dan een paar weken geleden. En dat heeft te maken met het feit dat de kansen nu wel worden afgewerkt", zegt Tom Boudeweel. "Ze hebben net op tijd weer kunnen schakelen en de negatieve spiraal kunnen doorbreken. De spelbepalende spelers zijn ook op het juiste moment weer opgestaan." Ex-Union-speler Siebe Van der Heyden is het helemaal eens met die analyse. "Ze verdienen het om een prijs te pakken en nu is het hét moment. Ze moeten even de competitie in het achterhoofd steken en focussen op de beker."

Terwijl Union ook nog kans maakt in de competitie, is de beker "de laatste reddingsboei" voor Antwerp. Kunnen ze het hoofd boven water houden in de bekerfinale? " Antwerp kan niet meer brengen wat het vorig jaar heeft gebracht", aldus Boudeweel. "De waarden en de kracht die ze toen hadden, hebben ze nu niet meer. Ze staan op de 6e plek in de play-offs en slepen zich naar het einde. Dan komt die bekerfinale niet op het juiste moment." "Je voelt aan alles dat het op is tussen alle partijen: het bestuur, de spelers, de trainer en de medische staf. Er zit veel ruis op de lijn."

Een zoekende, gefrustreerde coach

Coach Mark van Bommel lijkt op weg naar de uitgang bij Antwerp, maar zal maar al te graag vertrekken met een prijs. Kan hij "The Great Old" nog één keer opladen? "Ik verwacht geen huzarenstukje meer", is Boudeweel duidelijk. "Ik verwacht geen verrassing meer van Van Bommel, omdat hij al alles heeft geprobeerd. De coach is zoekende." "Janssen in de spits, Janssen op de tien, alle mogelijkheden al gebruikt in de driehoek... Op het middenveld en in de voorhoede heeft Van Bommel al alles geprobeerd, dus ik ik vrees dat er geen verrassing meer in zit." "Er zit ook niemand meer op de bank die hij als deus ex machina of witte merel in de ploeg kan gooien." Kon hij vorig jaar nog op zijn bankzitters rekenen, dan zit Van Bommel met de handen in het haar na het vertrek van wat sterkhouders. "Dat is een grote frustratie van de coach en een van de redenen waarom er zoveel ruis op de lijn zit." "Als je Pacho achterin kwijt bent en met Vermeeren en Stengs twee creatieve spelers... Dat Antwerp die creativiteit niet meer in zijn elftal heeft, is een groot probleem."

En dat is niet het enige probleem van de aftredende landskampioen: in de play-offs kon het nog maar 3 keer scoren. " Vincent Janssen is eigenlijk een speler voor in het strafschopgebied, want daar is hij gevaarlijk. Maar zonder Vermeeren en Stengs moet hij van te ver komen", ziet Boudeweel. "In de laatste 13 wedstrijden heeft hij 2 keer gescoord. Dat is veel te weinig voor een aanvaller van zijn kaliber. Er is ook te weinig aanvoer richting Janssen." "Vorig seizoen werd Antwerp ook vaak geholpen door invallers, zoals Gyrano Kerk. Nu niet meer."



