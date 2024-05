Patrick Goots gelooft in veerkracht van Antwerp voor finale: “Die 2 dagen vrij hebben spelers deugd gedaan”

do 9 mei 2024 12:19

Dag van de waarheid voor Antwerp. De bekerfinale kan het seizoen van The Great Old maken of kraken. Gewezen Antwerp-spits Patrick Goots blikt vooruit op de confrontatie tegen Union en schat het belang van de wedstrijd in: "Antwerp staat voor een van de belangrijkste wedstrijden van de afgelopen jaren."

Het Belgische seizoen van Antwerp was voorlopig redelijk kleurloos. Met een 3 op 18 en een 6e plaats in de Champions’ Play-offs, loopt het niet zoals gehoopt. Als The Great Old zijn seizoen nog wat wil opfleuren zal de ploeg moeten rechtveren na de negatieve reeks van de afgelopen weken. "Met bekerwinst geef je je seizoen meteen kleur", stelt Patrick Goots, “Het zou ons ook meteen dat Europese ticket opleveren, want via de competitie zal dat allesbehalve makkelijk zijn.” "Daarnaast kan de beker ook een mooi afscheid zijn voor Van Bommel, al valt of staat zijn loopbaan bij Antwerp niet met de Croky Cup. Daarvoor heeft hij vorig jaar een veel te mooi parcours afgelegd."

"1 ding is zeker, Antwerp wint den beker"

Na drie finales in vijf jaar tijd beweren de supporters dat stamnummer 1 een echte bekerploeg is. De leuze "Eén ding is zeker, Antwerp wint den beker" duikt almaar vaker op rond de Bosuil. Goots is toch eerder voorzichtig met dat label: "Vroeger was Antwerp zeker geen bekerploeg. Toen verloor het vaak tegen kleinere ploegen. Al begrijp ik het nu wel na de recente prestaties."

Om die derde beker te verzilveren zal Antwerp wel uit het dal van de afgelopen weken moeten kruipen. Dat ziet Goots wel gebeuren door een geste van Mark van Bommel. "Ik had afgelopen week een interview met Vincent Janssen. Hij vertelde me dat de spelers na het dubbele verlies tegen Union 2 dagen vrij hadden gekregen, waardoor de sfeer meteen een pak beter was op training."

"Patje Boem Boem" zag meteen het effect van die vrije dagen op het veld: "De spelers hebben tegen Club Brugge een ander gelaat getoond. Ze waren veel gretiger dan in de dubbele confrontatie tegen Union."

Op individuele klasse zal het team het niet halen tegen Union. Patrick Goots

“Het zal ook zaak zijn voor Antwerp om als ploeg op te staan”, beseft Goots. “Natuurlijk wordt er vooral gekeken naar Vincent Janssen, omdat hij bepalend is voor het aanvallende compartiment. Wat de verdediging betreft, verwacht ik dat De Laet weer in de ploeg komt. Met zo’n krijger kan je toch altijd wat meer vuur en gretigheid aan de dag leggen.”

De ex-Antwerp-spits benadrukt met klem dat het uiterst belangrijk is dat stamnummer 1 als ploeg speelt. "Op individuele klasse zal het team het niet halen tegen Union. The Great Old moet het echt hebben van zijn collectieve sterkte en die zullen ze zowel aanvallend als verdedigend moeten benutten."

Aan een voorspelling durft Goots zich niet te wagen. "Beide ploegen zullen elkaar met een open vizier bekampen, waardoor de wedstrijd alle kanten op kan gaan. Het zal dus een heel andere finale zijn dan vorig jaar, waar KV Mechelen heel defensief speelde en eigenlijk niet in het stuk voorkwam."