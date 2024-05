Spanning stijgt bij Union en Antwerp, die het eens zijn voor Bekerfinale: "Vorige duels doen er niet meer toe"

wo 8 mei 2024 16:19

Een match die het gevoel binnen beide clubs volledig kan veranderen. Zowel Union als Antwerp voelt dat de spanning stijgt voor de Bekerfinale op de Heizel. De Brusselaars zijn favoriet tegen een kwakkelend Antwerp, toch wil Alexander Blessin niet weten van onderschatting. "Onze tegenstander zal gemotiveerd zijn om die ene kans te grijpen", waarschuwt de T1.

In de play-offs ging Antwerp twee keer voor de bijl. Toch heeft Union geen oren naar de favorietenrol. "We moeten heel gefocust zijn, maar tegelijkertijd kalm blijven", waarschuwt Alexander Blessin daags voor de Bekerfinale. "De spanning begint te komen. Na zondag begon de adrenaline toch wat op te borrelen. We hebben hard voor een prijs gewerkt. In de finale wil je natuurlijk die laatste stap ernaartoe nemen." "Dat is zowel een grote verantwoordelijkheid als een groot genoegen", meent de T1.

Er is gezonde spanning, maar het is niet van moeten. Alessio Castro-Montes

Maar een mentaal voordeel? Neen, dat heeft Union niet. "Er is geen reden om over de vorige wedstrijden tegen Antwerp te praten. Het is Antwerp zijn ene kans om een prijs te pakken en naar Europa te mogen." Ook bij Union leeft die drang om eindelijk eens de prestaties te verzilveren. "Na die jaren van net niet, willen we daar nu een einde aan maken. Na ons seizoen en met onze kern mogen we het jaar niet afsluiten zonder prijs", vindt Castro-Montes. "Er is gezonde spanning, maar het is niet van moeten."

Antwerps seizoen hoeft niet gered te worden

The Great Old vierde vorig jaar al feest op de Heizel. Dit jaar lijkt dat gevoel herbeleven heel wat minder waarschijnlijk. Of toch niet? "Ik bekijk het nu positief", opent kapitein Toby Alderweireld. "Een finale is een wedstrijd op zich. Dan doet voorgeschiedenis er niet toe." Dus ach, wat maakt het uit dat Antwerp twee keer verloren heeft van Union in de recente geschiedenis? "De ambitie en het vuur is nog wat aangewakkerd om hen te kloppen", verzekert de verdediger.