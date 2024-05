Union pakt met Beker van België eerste prijs in 89 jaar tegen teleurstellend Antwerp

do 9 mei 2024 17:24

Union einde 1 - 0 Antwerp 24' - Geel - Mohamed Amoura 30' - Geel - Eliot Matazo 45+1' - Doelpunt - Koki Machida (1 - 0) 55' - Geel - Vincent Janssen 68' - Geel - Christian Burgess 73' - Verv. Gyrano Kerk door Chidera Ejuke 73' - Verv. Ritchie De Laet door Jelle Bataille 73' - Verv. Eliot Matazo door Alhassan Yusuf 81' - Verv. Loic Lapoussin door Ross Sykes 81' - Verv. Gustaf Nilsson door Kevin Rodríguez 84' - Verv. Mathias Rasmussen door Noah Sadiki 86' - Verv. Jurgen Ekkelenkamp door George Ilenikhena 86' - Verv. Owen Wijndal door Soumaïla Coulibaly 88' - Geel - Zeno Van Den Bosch 90' - Geel - Alessio Castro-Montes 90+1' - Geel - Anthony Moris 90+6' - Verv. Mohamed Amoura door Lazare Amani Croky Cup - speeldag 1 - 09/05/24 - 15:30 time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime 45+1' Koki Machida 45+1' Koki Machida 1 - 0

Royale Union Saint-Gilloise heeft zijn langverwachte hoofdprijs beet. 89 jaar na de laatste trofee mag nu de Beker van België op het palmares. De Brusselaars hadden in een gesloten finale genoeg aan een doelpunt van Machida om een veel te zwak Antwerp te kloppen. Voor de Great Old en coach Mark van Bommel wordt het zo een einde in mineur.



Ekkelenkamp treft de paal, Machida scoort vlak voor de rust

Na ruim 110 jaar stond Union nog eens in de bekerfinale, voor Antwerp was het de derde keer in de voorbije vijf jaar. De fans van beide teams zorgden voor een zinderende sfeer in het Koning Boudewijnstadion, maar werden getrakteerd op een draak van een eerste helft.



Beide teams kozen voor risicoloos voetbal. Veel strijd en duels, weinig tot geen kansen. Union had wel duidelijk het overwicht met 75 procent balbezit, maar kon daar weinig mee doen. Lammens werd niet op de proef gesteld.



Ook aan de overkant keek Moris werkloos toe. Halfweg de eerste helft was het wel even flink schrikken voor de Union-doelman toen Ekkelenkamp plots van buiten de zestien uithaalde. Zijn lage knal likte de buitenkant van de paal.



Een 0-0-ruststand leek een zekerheid, tot Union in de extra tijd toch toesloeg op een hoekschop. Van den Bosch kopte de bal aan de eerste paal ongelukkig door en Machida reageerde bijzonder alert. De Japanner liet Lammens kansloos achter, de Union-supporters schreeuwden het uit.

Onmondig Antwerp blijft met lege handen achter

De tweede helft begon explosief met vuurwerk van enkele Antwerp-fans. Een triest spektakel, dat helaas ook een vervolg kreeg op het veld. Antwerp probeerde wel te jagen op de gelijkmaker, maar kon geen openingen forceren.



Bovendien moest Antwerp opletten voor de counters van Union. Een kwartier voor het einde schotelde Lapoussin Nilsson plots een uitstekende kans op de 2-0 voor, maar de Zweed kopte van dichtbij over.



Union kwam niet in de problemen tot Burgess tien minuten voor het einde de mist inging in de zestien. Hij liet zich aan de achterlijn de bal ontfutselen door Ekkelenkamp, maar die mikte vanuit een scherpe hoek op Moris. Dichter bij de gelijkmaker kwam Antwerp niet meer.



Integendeel, in de slotminuten liet zowel Puertas als Amoura nog een uitgelezen kans liggen om de finale definitief te beslissen. Missers zonder gevolg, want Union gaf de winst niet meer uit handen.



Na 89 jaar is de langverwachte prijs binnen voor de Brusselse club en ook de titel is nog mogelijk. Antwerp blijft na de dubbel van vorig seizoen met lege handen achter.