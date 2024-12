Een lach kan er niet af bij matchwinnaar Kasper Dolberg: "Hij is een stille genieter"

Met 12 doelpunten in 8 wedstrijden is Kasper Dolberg echt wel de man in vorm bij Anderlecht. Gisteren in de beker was de Deense spits goed voor 2 van de 4 Anderlecht-goals tegen Westerlo. Na de match behield hij evenwel zijn Scandinavische cool. Zijn coach en doelman waren enthousiaster dan de Deen.

Wie een uitbundige en dolblije Dolberg had verwacht na de match, kwam bedrogen uit. Onze interviewer ter plaatse deed nochtans zijn best om de Deense spits te ontdooien. "Ik ben er natuurlijk erg blij mee", bleef hij op de vlakte. "Ik geniet ervan en probeer zo voort te doen."



Een lach kon er niet af, stelde onze man vast. "We deden gewoon wat we moesten doen vandaag. Ikben blij met mijn doelpunten, maar dat we doorstoten is het belangrijkste. We willen elke match winnen."



Bij coach David Hubert en doelman Colin Coosemans kon er wel een lach af. Ze lachten zelfs hartelijk om de koele antwoorden van hun matchwinnaar. "Wij zien hem regelmatig lachen", vertelde Hubert.



De Deen zelf vertrekt geen spier. "Maar hij zegt wel ja. Hij blijft in zijn rol, hij is een goede acteur. Wij zien hem voldoende lachen. Wij weten dat het goed zit."



Coosemans bevestigt dat hun aanvaller op training wel de glimlach bovenhaalt. "Hij is een stille genieter."