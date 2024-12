Vincent Kompany hoopt Harry Kane dit jaar nog in actie te zien bij Bayern: "Er is een kans"

De hamstringblessure van Harry Kane is een streep door de rekening van Vincent Kompany. De coach van Bayern München zal zijn steraanvaller zeker een aantal wedstrijden moeten missen, maar hoopt hem in 2024 toch nog te kunnen opstellen. "Zijn doelpunten kan je niet vervangen."

Harry Kane viel afgelopen weekend geblesseerd uit tijdens de competitietopper tegen Borussia Dortmund (1-1). De 31-jarige Engelsman heeft een scheurtje in zijn hamstring opgelopen.

"Het is lastig te voorspellen wanneer hij terug zal zijn. Maar er is een kans dat hij dit jaar nog zal spelen", verklaarde Vincent Kompany voor het bekerduel tegen Bayer Leverkusen op dinsdag. "Hij zal zeker een aantal wedstrijden missen. Je kan hem niet een-op-een vervangen, hij is een topspeler."

Kane scoorde dit seizoen in 19 wedstrijden 20 doelpunten voor Bayern München en was 9 keer aangever. Kompany verliest dus flink wat vuurkracht voorin. Toch gelooft hij over voldoende opties te beschikken om het verlies van zijn aanvaller op te vangen.

"We zullen het anders moeten oplossen. Er zal morgen geen gebrek aan talent zijn. Maar Harry heeft 20 doelpunten gemaakt. Dat kan je niet vervangen. Maar we hebben spelers die de weg naar doel kunnen vinden, onder wie Jamal (Musiala)."

"We zullen een oplossing hebben. We hebben genoeg spelers die de rol kunnen overnemen, ook al kan je zijn doelpunten niet een-op-een vervangen."

Na de achtste finale in de beker speelt competitieleider Bayern komend weekend in de Bundesliga tegen staartploeg Heidenheim. Begin volgende week staat een duel met Shakhtar Donetsk in de league phase van de Champions League op het programma.