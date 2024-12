Bayern-coach Vincent Kompany ziet sterkhouder Harry Kane uitvallen met spierscheurtje

FC Bayern München raast door de Duitse competitie, al was er gisteren pas in het slot de late gelijkmaker van Musiala om de ongeslagen status te bestendigen.



Dat Bayern het zo goed doet, is voor een groot stuk ook te danken aan Harry Kane, die al 20 keer scoorde in 19 wedstrijden dit seizoen, alle competities beschouwd. De 31-jarige aanvaller zorgde ook al voor 9 assists.



Kane maakte vorige week nog een hattrick in de competitie tegen Augsburg, zijn zevende al in 1,5 jaar bij Bayern. Na 43 Bundesligaduels haalde hij zo 50 goals, niemand deed dat hem voor.



Het is niet duidelijk hoe lang Kompany Kane moet missen. Bayern speelt zijn volgende wedstrijd komende dinsdag in de 1/8e finales van de DFB Pokal thuis tegen Bayer Leverkusen.



Aansluitend neemt de leider in de Bundesliga het thuis op tegen Heidenheim (7/12) en treft het Sjachtar Donetsk in de Champions League (10/12 in Gelsenkirchen).



Thomas Müller kwam hem gisteren alvast vervangen.