Musiala redt Bayern en Kompany in Dortmund: goudhaantje knikt in het slot gelijkmaker tegen de touwen

De ongeslagen reeks van Bayern München blijft dan toch nog wat langer duren. De Rekordmeister stevende in der Klasiker tegen Dortmund op een nipte nederlaag af, maar goudhaantje Jamal Musiala sleepte in het slot een punt uit de brand met een rake kopbal. Toch zal Kompany na vanavond met kopzorgen zitten: Harry Kane moest voor rust geblesseerd naar de kant.

Jamal Musiala en kopbaldoelpunten, het lijkt de laatste weken een match made in heaven.



De jonge Duitser knikte ook vandaag weer een belangrijke bal tegen de touwen, al was hij er zelf opnieuw verbaasd door. Net als bij zijn eerste kopbalgoal een tijdje terug sloeg hij meteen met zijn hand op zijn hoofd.



Het maakte gelijk ook duidelijk wat het doelpunt betekende voor Bayern: niet verliezen in der Klasiker was al een hele opluchting.

Want na een fraaie goal van snelheidsduivel Jamie Gittens - enkele maanden geleden nog Club-killer in de Champions League - was de code van Bayern eindelijk nog eens gekraakt.



Dat was al 7 partijen geleden. Sinds de 4-1 in Barcelona op 23 oktober slikten de troepen van Vincent Kompany geen enkele goal meer. Die reeks kwam vandaag ten einde en kost Bayern dus meteen twee punten.

De wedstrijd leverde overigens niet alleen in de statistieken, maar ook op het veld een slachtoffer op. Harry Kane moest voor rust geblesseerd naar de kant met een probleem aan zijn hamstring.

Een frustrerende avond dus voor Vincent Kompany, al zal die late 1-1 misschien wel als een kleine overwinning smaken.