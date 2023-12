Ronde van Spanje wordt ook in 2024 weer zware kost, afsluiter is tijdrit door Madrid

Het parcours van de Vuelta heeft al zijn geheimen onthuld. Eerder raakte al bekend dat de start in Portugal zal zijn, nu kennen we ook de rest van de route en die oogt opnieuw loodzwaar.

De Vuelta van 2023 ging al in de boeken als een van de zwaarste edities van de laatste jaren, maar die van 2024 zal daar misschien wel mee kunnen wedijveren.



Dat de 3e grote ronde van het jaar in Lissabon van start zou gaan met een tijdrit - de 5e buitenlandse start uit de geschiedenis - was al bekend.

Na nog 2 ritten in Portugal krijgen we op Spaanse grond meteen een eerste bergrit, richting de Pico Villuercas.

Wanneer de karavaan naar het noorden van Spanje trekt - de Pyreneeën worden deze keer overgeslagen - begint het klimspektakel pas echt. Slotbeklimmingen zoals naar het weerstation van Manzaneda, de Puerto de Ancares en Cuitu Negru spreken tot de verbeelding, maar kruipen ook in de kuiten.



De rit naar de Lagos de Covadonga - weer puffen - opent de slotweek. Waarin de klimgeiten op vrijdag en zaterdag een laatste keer mogen huppelen, richting de Alto de Moncalvillo en de Picon Blanco.



Net als de Tour de France eindigt de Vuelta met een tijdrit van 22 kilometer, door de straten van Madrid. Zo wordt de cirkel na de chrono in Lissabon rondgemaakt.

De Ronde van Spanje gaat op 17 augustus van start, op 8 september kennen we de opvolger van Sepp Kuss.