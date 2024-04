Nardi viert 5 maanden na horrorblessure rentree met clean sheet bij Jong Gent

Gent-speler Paul Nardi kan zich weer doelman noemen. 5 maanden na zijn verschrikkelijke beenblessure in de Conference League stond de 29-jarige Fransman voor het eerst weer tussen de palen. Met Jong Gent versloeg hij de OHL-beloften met 3-0.

Het duel in 1e amateur was de eerste match van Paul Nardi na zijn akelige blessure eind november.

In de Conference League liep de Gentse doelman toen een vreselijke enkel- en beenblessure op tegen Zorja Loehansk.

De ploegmakers die het allemaal zagen gebeuren, waren aangeslagen. Dat Gent zich toen verzekerd had van een Europese overwintering stond toen volledig in de schaduw.

Nardi werd binnen de 24 uur geopereerd, begon 6 dagen later thuis te revalideren en stond vandaag voor het eerst weer aan de aftrap bij de B-ploeg van Gent.

Jong Gent staat nu op een gedeelde 6e plek. De OHL-beloften bengelen achterin op de 16e plaats. Maar die hoeven de degradatie niet te vrezen, want Sint-Eloois-Winkel houdt ermee op (waardoor er geen zakker is in 1e amateur).

Lokeren-Temse en La Louvière verzekerden zich al van een plekje in de Challenger Pro League.