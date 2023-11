KAA Gent zwaar aangeslagen na blessure Nardi: "In mijn hele leven nog nooit zoiets gezien"

"Alle spelers zijn hierdoor geraakt, ikzelf ook. Weet je, in mijn hele carrière heb ik nog nooit zoiets gezien. Zijn steunbeen breekt gewoon bij het wegtrappen van de bal. Na een hersenschudding (Nardi liep die op tegen Cercle, red.) zie je soms zware blessures. Zoals een kruisbandletsel. Maar dit? Echt, zo'n breuk heb ik in mijn hele leven nog nooit gezien"

Wat verderop viel de treurnis ook op het gezicht van Noah Fadiga af te lezen. "Het was vies, want ik hoorde Paul schreeuwen. Zoiets komt bij iedereen zwaar binnen."

"Mijn gedachten zijn bij Paul", klonk het gemeend bij Hugo Cuypers. "Dit is een harde klap. We geven hem al onze steun en hopen dat hij snel weer terug kan keren."

Dat uitgerekend Nardi zo'n zware blessure opliep, kon Vanhaezebrouck maar moeilijk bevatten.

"Want hij is een geweldige prof. Sommige gasten teren zuiver op hun talent en blijven van alles gespaard. En dan komt een voorbeeldprof als Paul, die zijn lijf perfect voorbereidt en super traint, zoiets tegen ... (blaast) Gewoon onvoorstelbaar."

"De hele ploeg lijdt nu pijn, maar niemand ziet meer af dan Paul op dit moment. Gelukkig hebben we superdokters in het Gentse UZ. We hopen dat ze zijn been helemaal kunnen herstellen. Sowieso vrees ik dat we Paul voor de rest van het seizoen kwijt zijn."