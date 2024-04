BNXT League: 6e zege op een rij voor Antwerp Giants, Limburg United vloekt

Antwerp Giants heeft de smaak te pakken. Het ging vanavond in eigen huis met de zege aan de haal tegen Zwolle. Goed voor een 6e zege op een rij in de hoogste afdeling van de BNXT League.



Aan de rust was de kloof al geslagen: 45-24. Zwolle bood wel nog wat weerwerk, maar kreeg het gat niet meer dichtgefietst.



Ook Charleroi en Luik pakten de volle buit. In tegenstelling tot Limburg United, dat thuis onderuitging tegen Limburg United.