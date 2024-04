Olympische Zeilweek: Plasschaert valt net naast podium, twee Belgische boten veroveren olympisch ticket

Yannick Lefébvre maakte al een olympische ervaring mee in Rio 2016, waar hij met Tom Pelsmaekers deelnam. De twee misten van een haar de kwalificatie voor de Spelen van Tokio 2020.



Sinds februari 2023 vormen Lefébvre en Jan Heuninck een duo. "We zitten nog niet lang samen in de boot", vertelde Lefébvre voor de microfoon van de organisatie.



"Omdat Jan zijn voet had gebroken, verloren we dan ook nog eens februari en maart dit jaar. We zijn evenwel kalm gebleven en hebben ons gefocust op de basis en op frisheid. Fantastisch dat het dan lukt."



Heuninck had een even brede lach: "Ik ben supergelukkig. Het was een fantastische week, het is een eer om hier te zijn en zo goed te zeilen."



De twee verdienden vandaag een quotaplaats voor België. In principe mag eender wie in die boot zitten op de Spelen, maar de twee verzekerden dat ze samen zullen gaan.