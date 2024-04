Nikiforov, Chouchi en Verschaere kunnen ook geen medaille pakken op het EK, "Maar het gevoel was goed'

za 27 april 2024 13:26

Ook op dag drie van het EK judo hebben de Belgen geen potten kunnen breken. Vicky Verschaere verloor in haar eerste ronde, Sami Chouchi en Toma Nikiforov gingen er beiden uit tegen de topfavorieten in hun gewichtsklasse. België sluit dit EK zo voor het tweede jaar op een rij af zonder medailles.

belgen op zaterdag mannen -90 kg Sami Chouchi uitgeshakeld in 3e ronde -100 kg Toma Nikiforov uitgeschakeld in 2e ronde vrouwen -78 kg Vicky Verschaere uitgeschakeld in 1e ronde

Georgische nummer 1 nekt Nikiforov

Toma Nikiforov (-100 kg) gaf aan in supervorm te zijn bij aanvang van dit EK. Die conditie kwam in zijn eerste gevecht al goed van pas. In ronde 1 kampte hij al meteen 8 minuten lang tegen de Duitser George Udsilauri (IJF-34). "Het is een gast die moeilijk te gooien is, maar ik weet dat hij mij ook niet kan werpen. Ik wilde de kamp lang maken en het op shido's spelen", deed Nikiforov zijn tactiek achteraf uit de doeken. Een plan dat werkte: Udsilauri kreeg drie shido's om de oren. Mede omdat de Duitser amper aanstalten had gemaakt om zelf te proberen scoren.

Ik val op mijn buik, in mijn ogen is dat geen waza-ari Toma Nikiforov

In de tweede ronde had onze landgenoot geen geluk met de loting. Topfavoriet en nummer 1 van de wereld Ilia Sulamanidze was zijn volgende tegenstander. Vol vertrouwen ging Nikiforov zelf meteen op zoek naar een score: de eerste twee aanvallen kwam van de Belg.

"Ik was door mijn eerste kamp goed opgewarmd. Dat was mijn enige voordeel ten opzichte van de Georgiër", zegt Nikiforov. Een verklaring waarom Sulamanidze pas later een versnelling hoger schakelde.

Met een sterke beentechniek smeerde de topfavoriet onze landgenoot een waza-ari aan. Achtervolgen op dit niveau is geen cadeau, zag ook Nikiforov: "In mijn ogen viel ik op mijn buik en was het geen waza-ari. Daarna hield hij de kamp goed gesloten en kon ik niet terugkomen."

Ondanks zijn vroege exit houdt Toma Nikiforov wel een goed gevoel over aan dit EK: "De loting mag geen excuus zijn, maar als ik een rijtje lager kom, kan ik hem pas in de kwartfinale ontmoeten. Maar dat is judo. Om kampioen te worden, moet je van iedereen kunnen winnen. Ik voelde me vandaag echt goed en dat is een positief teken met het oog op de Olympische Spelen."

Chouchi verliest van olympische kampioen

In de categorie tot 90 kilogram ging Sami Chouchi op zoek naar een mooi resultaat en punten voor de olympische kwalificatie. Na een vrije eerste ronde rekende hij slim af met de Bosniër Toni Miletic (IJF-71). Met een goede O Soto Gari (beenworp) scoorde hij eerst nog niet, maar met het vervolg op de grond hield hij zijn tegenstander 19 seconden in houdgreep. Dat is een seconde te weinig voor een ippon, maar het leverde wel waza-ari op. Als Toma Nikiforov ongeluk had bij de loting, dan was het voor Sami Chouchi een ramp. in zijn derde ronde wachtte de regerende olympische kampioen Lasha Bekauri hem op.

Ik was blij toen ik hoorde dat ik tegen de olympische kampioen moest vechten Sami Chouchi

"Ik was blij toen ik wist dat ik het tegen hem moest opnemen", vertelt Chouchi achteraf voor onze camera. "Ik had al tegen hem gevochten op training."

"Maar vandaag gaf hij me geen kansen. Op de grond hield hij me goed af en rechtstaand was hij gewoon beter dan ik."

Met twee flitsende acties scoorde de Georgiër twee waza-ari's. "Die scores waren correct. Hij was er nog twee, drie keer dicht bij. Hij verdiende het om te winnen vandaag."

Verschaere baalt na vroege exit

Vicky Verschaere (IJF-66) was aan haar tweede EK bij de seniors toe. In de categorie tot 78 kilogram moest ze in haar eerste ronde voorbij de Russische Darya Kantasavaya (IJF-38) zien te geraken. Na een goede start en puik werk op de grond, leek de Oost-Vlaamse goed op weg. "Ik had de controle wel in het begin. Ik wist dat ik moest opletten voor counters en geduldig moest zijn", vertelt Verschaere zelf. "Maar mijn geduld was te snel op. Ik nam een risico en ze speelde daar meteen op in. Heel jammer." Verschaere doet zo wel ervaring op op het hoogste niveau. Onze landgenote draait nog maar sinds vorig jaar mee in het internationale circuit.

De Belgische delegatie behaalt zo voor het tweede jaar op een rij geen medailles op het EK judo. Een kanttekening daarbij blijft natuurlijk dat de onze grootste kans op een medaille, Matthias Casse, verstek had gegeven voor dit Europees kampioenschap. Toch is dit opnieuw een magere balans voor ons judo. Er is nog werk richting de Olympische Spelen, dus het is maar wat goed dat dit EK gezien werd als een voorbereiding daarop.