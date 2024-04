EK judo is geen hoofddoel, maar Belgen trekken met ambities naar Zagreb: "Je gaat naar EK om te winnen"

do 25 april 2024 06:21

De Belgische judoka’s beginnen met het EK in Zagreb (25-28 april) aan een stevig blok: 3 grote toernooien op 4 maanden tijd. Het WK is van 19 tot 24 mei in Abu Dhabi. Dat de Olympische Spelen in Parijs in de zomer het hoofddoel zijn, is voor iedereen duidelijk. Maar ook om punten te sprokkelen voor de olympische ranking zijn de andere afspraken geen tussendoortjes.

Jorre Verstraeten: "Afgelopen maanden waren niet makkelijk"

Het doel van Jorre Verstraeten (-60 kg) was begin dit jaar duidelijk: de top 8 op de olympische ranking halen om kleppers te ontlopen in de voorrondes van de Spelen. Maar met een vroege exit in de Grand Slams van Parijs en Antalya en een vijfde plaats in die van Tasjkent bleef Verstraeten dit jaar voorlopig onder zijn eigen verwachtingen en zakte hij naar de 21e plaats.



"De laatste maanden zijn niet makkelijk geweest. We hebben aan veel dingen gewerkt, maar die vertaalden zich nog niet in resultaten op de mat. Ik hoop dat ik dat de komende maanden wel kan laten zien.”



"Dit EK is deel van de voorbereiding op dat grote doel: de Olympische Spelen. Het EK is geen piekmoment, maar we hebben er toch hard voor getraind. Het blijven leuke wedstrijden, dus ik heb ook gewoon goesting om daar te vechten."

“Of die top 8 nog haalbaar is, zal vooral afhangen van het WK. Daar kan je met een goed resultaat heel wat punten verdienen.”

Het EK is geen hoofddoel, maar een derde Europese titel zou wel veel deugd doen. Toma Nikiforov

"Beste vorm in lange tijd" bij Toma Nikiforov

Toma Nikiforov was al 2 keer Europees kampioen, maar blessureleed en een mindere vorm hielden de man van de -100 kg de laatste jaren van medailles op grote toernooien. Nu wil hij topfit op de competities verschijnen. “Ik heb geleerd hoe ik beter kan trainen zonder me te blesseren. Het is lang geleden dat ik me zo goed heb gevoeld. Ik ben al een tijdje blessurevrij, al heb je als judoka wel altijd kleine pijntjes”, lacht de Brusselaar.



“Ook voor mij is dit EK geen hoofddoel en eigenlijk heb ik de punten voor de olympische ranking op dit moment niet nodig. Extra reservepunten meepikken op dit EK zou wel mooi zijn en mocht ik voor de derde keer Europees kampioen worden, zou dat wel veel deugd doen.”

“Als ik eerlijk ben, moet ik wel toegeven dat een top 8-plaats op de ranking moeilijk wordt. Maar eigenlijk ben ik daar nu niet me bezig. Ik concentreer me op mijn gewicht en bekijk elke kamp apart. Ik wil gewoon in topvorm zijn. Ook op dit EK is de tegenstand heel erg stevig en zijn er heel wat kanshebbers op de Europese titel."

Mina Libeer: "Naar een EK ga je om te winnen'

Mina Libeer staat ondertussen weer een half jaar op de mat na een zware knieblessure. Een bronzen medaille in de Grand Prix van Oostenrijk toont dat ze opnieuw een goede conditie te pakken heeft.

“Ik ben blij dat ik opnieuw vooruitgang maak. Het judogevoel komt steeds meer terug en dan is het leuk om mezelf te belonen met een bronzen medaille.”

Libeer durft dan ook uit te spreken dat ze met ambitie naar dit EK trekt. “Als je aan een EK deelneemt, ga je om te winnen. Maar mijn ingesteldheid blijft altijd dezelfde: je kan niet aan je tweede kamp beginnen, als je eerste niet wint. Ik bekijk het dus stap voor stap. Ik haalde wel al eens een medaille, dus ik ben ervan overtuigd dat ik dat opnieuw kan.” In 2022 haalde ze brons in de -57 kg. (Lees verder onder de video)

Op de olympische ranking is Libeer nipt geplaatst voor de Spelen van Parijs. Gelooft ze zelf in haar kansen om de Spelen te halen?

“Alles hangt af van de komende maanden. Het is afwachten wie nog punten kan pakken, maar ik probeer me in ieder geval te verdedigen, te verbeteren en de kwalificatie binnen te halen.”

