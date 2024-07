Na de paradox van Tokio wil Jorre Verstraeten iets rechtzetten: "Als ik plezier beleef, komt mijn beste judo naar boven"

Zaterdag, op dag 1 van de Olympische Spelen, wil Jorre Verstraeten de negatieve ervaringen van Tokio uitwissen. In de klasse tot 60 kilogram wil de judoka het beste van zichzelf geven. "Mijn voorbereiding was tiptop. Ik heb alles, alles, alles gegeven en ik ben klaar om hier alles op de mat te leggen."

Drie jaar geleden debuteerde Jorre Verstraeten op de Spelen, maar hij houdt geen al te beste herinneringen over aan zijn optreden in Tokio. De intussen 26-jarige Leuvenaar verloor in de tweede ronde van de latere olympische kampioen uit Japan Naohisa Takato.

"Dat was niet zo'n heel leuke ervaring. Ik kwam op de eerste dag in actie, maar ik zat al opnieuw thuis toen iedereen nog aan de bak moest. Het was een teleurstelling, want de wedstrijd was niet gegaan zoals ik gehoopt had."

Verstraeten ging na Tokio door "een moeilijke periode". "Het heeft me ook sterker gemaakt, zeker en vast. Ik ben gegroeid. Het leven is een paradox: je groeit door je dieptes."

De judoka lacht als "de standaardvraag" over de ambities gesteld wordt: "Iedereen bereidt zich voor om tot het einde te gaan, maar je kan van iedereen winnen of verliezen."

"Ik concentreer me op wie voor mij staat en op de mat probeer ik zoveel mogelijk plezier te beleven. Dan komt mijn beste judo naar boven."

"In onze sport kan een vijfvoudige wereldkampioen verliezen van de nummer 100. Dat is het moeilijke en het mooie."

