"Als EK judo beter was geweest voor Matthias Casse, deed hij zonder twijfel mee"

België trekt met 11 judoka’s naar het EK judo (25 tot en met 28 april in Zagreb). Opvallende afwezige in de selectie: uithangbord Matthias Casse. Volgens Casse en zijn entourage was het de beste keuze om dit EK links te laten liggen met het oog op het WK en de Olympische Spelen, zegt ook coach Mark van der Ham: “Als het beter was om mee te doen aan het EK, had Matthias dat ook gedaan.”

Na een eerste succesvolle passage bij Judo Vlaanderen is Mark van der Ham nog steeds gelukkig met zijn tweede termijn als hoofdcoach. “Het voelt nog steeds heel goed om terug te zijn. Er zijn veel dingen veranderd, maar uiteindelijk moeten we elke situatie wel omvormen naar wat het beste is voor onze judoka’s. Al doen we dat natuurlijk wel volgens mijn visie, maar dat loopt goed.” Het EK van vorig jaar was er geen om te onthouden. Voor het eerst in 5 jaar konden de Belgen er geen medaille wegkapen. Maar dit jaar trekt Van der Ham met ambitie naar het Europees kampioenschap. "Iedereen heeft hard gewerkt en we zijn goed voorbereid. Het EK is dit jaar onderdeel van het olympisch traject, zeker omdat het zo dicht bij de Spelen ligt en er nog een WK tussen valt. In een olympisch jaar kan er veel gebeuren op een EK. Hoeveel medailles daar mogelijk zijn? Dat zullen we daar uiteindelijk wel zien."



Het WK is van 19 tot 24 mei in Abu Dhabi, de Spelen zijn van 26 juli tot 11 augustus.

Gewicht geen issue

Afgelopen week liet de entourage van Matthias Casse weten dat de nummer 1 van de wereld in de klasse tot 81 kg niet zou deelnemen aan dit EK. Omdat gewicht maken te veel energie zou kosten. Zijn coach ontkracht dat nu: "Als het beter was geweest om mee te doen aan dit EK, dan had Matthias dat zonder twijfel gedaan."



"Het gewicht was in deze beslissing geen issue. Volgens ons was deelnemen aan dit EK niet de best mogelijke voorbereiding op WK en Spelen. Matthias heeft genoeg competitie gedaan, daarom is dit toernooi niet meer nodig."

Ik twijfel er niet aan dat Matthias een medaille kan pakken in Parijs Coach Mark van der Ham

Casse heeft er trouwens al een heel mooi jaar opzitten. Met 2 Grand Slam-zeges (Parijs en Tasjkent) kan de bronzenmedaillewinnaar van de OS Tokio 2020 vol vertrouwen toewerken naar Parijs.



Van der Ham kijkt er ook met een positieve blik naar: "Ik twijfel er niet aan dat Matthias goed genoeg zal zijn om opnieuw een olympische medaille te pakken. Zelfs zonder de resultaten die hij dit jaar al behaalde, zou hij hetzelfde potentieel hebben om de spelen. Als Matthias goed is, kan er veel."