Kevin Magnussen gaat na F1 in Endurance racen voor BMW, wellicht bij Belgisch team WRT

vr 6 december 2024 06:33

De Deen Kevin Rasmussen is aan zijn laatste dagen in de Formule 1 bezig. De 39-jarige racer, die geen contractverlenging kreeg bij de Amerikaanse renstal Haas, heeft al een nieuwe uitdaging op zak: het Duitse automerk BMW zal hem in de Endurance uitspelen. Hij zou bij het Belgische team WRT van Dries Vanthoor belanden.

BMW bracht het nieuws donderdag naar buiten in de marge van de GP van Abu Dhabi.



Kevin Magnussen maakte al kennis met de discipline, toen hij in 2021 deelnam aan het Amerikaanse kampioenschap (IMSA) na zijn eerste vertrek uit de Formule 1.



Hij reed toen met een Cadillac voor het team Chip Ganassi. Hij zou in 2022 naar Peugeot verkassen, maar Haas haalde hem terug naar de Formule 1 om de Rus Nikita Mazepin te vervangen.



"Kevin Magnussen is een buitengewone versterking voor ons LMDh-programma (LMDh staat voor Le Mans Daytona h, red)", verklaarde BMW-sportbaas Andreas Roos.



"Hij heeft de voorbije 10 jaar zijn snelheid getoond in de F1. Door zijn ervaring is hij een grote plus voor ons project. Dat hij in 2021 al eens deelnam aan een volledig seizoen in het prototype LMDh is een extra voordeel."



