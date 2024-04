Matthias Casse past voor EK judo, volle focus op WK en Olympische Spelen

Geen Matthias Casse in de Belgische selectie voor het EK judo, dat doorgaat van 25 tot en met 28 april in Zagreb. Dat heeft Casse in overleg met zijn Nederlandse coach en omkadering beslist.

Na zijn gouden medailles op de Grand Slams van Parijs en Tasjkent is Casse zo goed als zeker van de eerste plaats op de olympische ranking. Dat zou hem op papier een gunstigere loting kunnen opleveren op de Spelen in Parijs.



Casse vermijdt op die manier de nummers 2 en 3 van de wereld al zeker. Dat betekent dat onze landgenoot de rankingspunten die hij wilde sprokkelen op het EK niet meer nodig heeft.

Voor elk toernooi moet Casse steeds gewicht verliezen om onder de 81 kilogram te duiken, wat erg veel impact heeft op zijn lichaam. Die energie spaart de Antwerpenaar nu dus om zich ten volle voor te bereiden op het WK (19 tot en met 24 mei) en de Olympische Spelen.

Ondertussen heeft de bronzen medaille van Tokio een stevige stage achter de rug in Antalya, Turkije. Voor de Olympische Spelen zal Casse enkel nog deelnemen aan het WK judo.

Wie wel deelneemt aan het EK is Tato Grigalashvili, de grote rivaal van Matthias Casse en tevens nummer 2 op de wereldranglijst. In tegenstelling tot onze landgenoot verscheen Grigalashvili dit jaar nog geen enkele keer op een toernooi.

De Belgische delegatie voor het EK in Zagreb bestaat uit elf judoka's. Vier mannen: Jorre Verstraeten (-60 kg), Jarne Duyck (-81 kg), Sami Chouchi (-90 kg) en Toma Nikiforov (-100 kg) en zeven vrouwen: Ellen Salens en Lois Petit (-48 kg), Amber Ryheul (-52 kg), Mina Libeer (-57 kg), Alessia Corrao (-63 kg), Gabriella Willems (-70 kg) en Vicky Verschaere (-78 kg).