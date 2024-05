Alle ogen op één man? Pogacar zit "verveeld" met rol als superfavoriet: "Maar ook wat mijn eigen schuld"

do 2 mei 2024 17:47

Op zijn 25e gaat Tadej Pogacar een van de grootste uitdagingen in de wielersport aan: de Sloveen legt dit jaar de Giro d'Italia én de Tour de France op zijn bord. Met zijn status kan Pogacar alleen maar voor het hoogste schavotje gaan en met dit Italiaans deelnemersveld lijkt de Giro een eitje te zullen worden. Of gaan we nu te kort door de bocht? "Ik ben beter dan vorig jaar", stelt hij alvast.

De meestgestelde vraag voor de Giro is niet wie de eindzege zal pakken, maar wel wie Tadej Pogacar kan afstoppen. Vrijwel niemand lijkt eraan te twijfelen dat de Sloveen op zondag 26 mei de Trofeo Senza Fine en de maglia rosa claimt in Rome. En dat bij zijn debuut in Italië. "Ik word elke wedstrijd als favoriet naar voor geschoven. Daar kan ik ondertussen wel mee leven", lacht Pogacar. "Iedereen zal naar ons kijken en tegen ons koersen. Maar zo veel druk voel ik niet." De Sloveen voelt vooral ongeduld om te starten. Sinds zijn zege in de Ronde van Lombardije in oktober vorig jaar zat hij amper 10 koersdagen meer op zijn zadel. 10 indrukwekkende dagen, waarin hij de Strade Bianche, de Ronde van Catalonië (met 4 ritzeges) en Luik-Bastenaken-Luik won. "Ik ben beter dan vorig jaar", zegt Pogacar dan ook zonder verpinken. "Ik voel me nog comfortabeler op mijn fiets en ik geniet er nog meer van.

Eén topfavoriet? Het is wat respectloos voor de andere renners. Maar misschien is het ook wat mijn schuld. Tadej Pogacar

De concurrentie is alvast gewaarschuwd. Maar wie ziet Pogacar nu eigenlijk zelf als zijn grootste uitdager in Italië? "In drie weken kunnen er veel verrassingen zijn en er zijn wel wat "young guns" in goede vorm", schat hij. "Ook Romain Bardet heeft al zijn goede vorm getoond en Geraint Thomas zal niet ontgoochelen in de bergen en de tijdritten." Dat het Giro-verhaal nu al wordt herleid tot één man, vindt Pogacar zelf ook vervelend. "Het is wat respectloos voor de andere renners. Maar misschien is het ook wat mijn schuld", verwijst hij naar zijn voorjaar.



Roze na openingsweekend?

Met op dag 2 al een aankomst bergop zullen de waardeverhoudingen al snel duidelijk zijn, volgens Pogacar. "Na de 2e etappe zullen we al weten waar iedereen staat." Mikt hij dan al zo snel op de roze trui? "Het is geen specifiek doel om het openingsweekend af te sluiten in het roze", aldus de kopman van UAE Team Emirates.

"Het belangrijkste is dat ik in Rome de roze trui draag. Als er een kans is om een ritzege of de roze trui te pakken, zal ik die natuurlijk niet laten liggen, maar we moeten het wel slim spelen."

Pogacar focust zich dan ook op de zwaarste afspraken, zoals de koninginnenrit naar Livigno, een monstertocht van 222 kilometer met liefst 5.400 hoogtemeters. "Dat is mijn favoriete etappe. Ook naar de laatste aankomst bergop op de Monte Grappa kijk ik uit. Het wordt een leuke Giro."

Niet té afgepeigerd