Beatrice Chebet verbetert in Barcelona wereldrecord op de 5 kilometer op de weg

De 23-jarige Keniaanse Beatrice Chebet heeft 2023 met een knaller afgesloten. In de straten van Barcelona (in de Cursa del Nassos) liep ze op de 5 kilometer een toptijd van 14'13", goed voor een wereldrecord.

Beatrice Chebet is een krak op de 5.000 meter.

In 2022 kroonde ze zich in Eugene (VS) tot vicewereldkampioene op de 5.000 meter op de piste.

Begin oktober veroverde Chebet op de weg wél de wereldtitel op de 5 kilometer in Riga (Letland). Toen werd er afgeklokt op 14'35". Vandaag liep de Keniaanse nog een smak sneller.

In de straten van Barcelona snelde Chebet naar een tijd van 14'13". Dat is 6 seconden sneller dan het record van de Ethiopische Ejgayehu Taye (14'19" in 2021), dat was een tijd gelopen in een gemengde wedstrijd.



In een race enkel voorbehouden voor vrouwen stond het wereldrecord op de 5 kilometer op naam van de Ethiopische Senbere Teferi (14'29 in 2021).

Opvallend: de top 4 in de stratenloop in Barcelona dook onder het wereldrecord van Tenferi.

Bij de mannen staat het wereldrecord op de 5 kilometer op 12'49", een topchrono gelopen door de Ethiopiër Berihu Aregawi.