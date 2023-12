Hoopgevend voor de Spelen: Sarah Chaari verovert goud op prestigieuze Grand Prix in Manchester

Dat Sarah Chaari een toptalent is in het Taekwondo, bewees ze vorig jaar al met de wereldtitel en ook dit jaar pakte ze al goud op de Europese Spelen.

Belangrijke voetnoot: die successen boekte ze wel in de categorie tot 62 kg en dat is geen olympische klasse. Met het oog op de Spelen in Parijs moet ze dus een gewichtsklasse hoger uitkomen.

Geen evidentie, bleek vorig jaar al toen ze in Riyadh al in de eerste ronde eruit ging. Maar de 18-jarige uit Charleroi vindt steeds meer haar draai. Na zilver in Rome en Taiyuan veroverde ze haar eerste Grand Prix-goud in Manchester.

In de finale kreeg ze de Chinese Mengyu Zhang klein in twee rondes (6-4, 16-4). Hoopgevend voor het nummer 3 van de wereld richting de Olympische Spelen in Parijs.

In de categorie tot 67 kilogram heeft ze nu haar ticket voor de Spelen in Parijs beet. Daarvoor moest ze ofwel in de top vijf op de olympische ranking staan of winnen in Manchester, twee criteria die ze allebei kon afvinken.