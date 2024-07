BMX'ster Elke Vanhoof moet verstek laten gaan voor Olympische Spelen

Elke Vanhoof stond met haar BMX al twee keer aan de start van de Olympische Spelen. In Rio werd ze 6e, in Tokio eindigde ze als 11e.



In Parijs mocht ze normaal voor de derde keer deelnemen, maar een val heeft daar een stokje voorgestoken. Ze blesseerde zich aan haar nek en moest geopereerd worden.



De operatie was succesvol, maar dat wil wel zeggen dat ze niet naar de Spelen kan. Aiko Gommers zal ons land nu vertegenwoordigen in het BMX bij de vrouwen. Bij de mannen is Ruben Gommers onze vertegenwoordiger.



De olympische BMX-wedstrijden vinden plaats op 1 en 2 augustus (vanaf de halve finales) op een circuit op de Place de la Concorde in het centrum van Parijs.