Bocholt breekt in tweede helft door muur van Hubo en pakt 8e Beker in clubgeschiedenis

De topfavoriet heeft zijn status alle eer aangedaan. Achilles Bocholt was in de tweede helft te sterk voor Hubo Handbal in de finale van de Beker van België. In een stevige, maar faire wedstrijd kon de underdog geen vuist meer maken in de achtervolging. Na een uur handballen stond de 28-31 op het scorebord en was de 8e triomf in de clubgeschiedenis een feit.