Bondscoach kiest BMX'ers Elke Vanhoof en Ruben Gommers voor Olympische Spelen: "Medaille is mogelijk"

Jacobs maakte vanochtend de Belgische BMX-selectie bekend, tegelijkertijd met de olympische mannenselectie voor de weg- en tijdrit en de MTB-selectie.



"Het parcours in Parijs is erg technisch. Ik zeg niet dat een medaille het doel is, maar het is mogelijk. In ieder geval is een finale mogelijk", schetste hij de verwachtingen.



Na een gebroken pols in Nieuw-Zeeland in februari zal de 32-jarige Vanhoof, 6e in Rio en 11e in Tokio, voor de derde keer deelnemen aan de Olympische Spelen. "Ze traint momenteel in Parijs op het olympische circuit. Ze is erg gemotiveerd."



"Ze heeft nog wat tijd om aan haar snelheid en techniek te werken. Haar ervaring spreekt voor zich", legde Jacobs uit.



"Ruben kende een geweldig jaar in 2023. Dit seizoen schoot hij al in februari uit de startblokken, 1 of 2 maanden eerder dan andere jaren. Hij traint ook in Parijs. Begin juli volgt hij in Bordeaux een trainingskamp", voegde de bondscoach toe.



Hij plant geen wedstrijden meer voor de twee voor de Olympische Spelen. "Er zijn nog de Belgische kampioenschappen, maar onze olympiërs zullen niet deelnemen. "



Omdat BMX een risicovolle sport is, hebben we met Wannes Magdelijns en Aiko Gommers twee jonge en getalenteerde reserven aangeduid."



De olympische BMX-wedstrijden vinden plaats op 1 en 2 augustus (vanaf de halve finales) op een circuit op de Place de la Concorde in het centrum van Parijs.