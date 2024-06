Het Belgische kwartet voor olympische wegrit is bekend: Benoot en Stuyven in steun voor Evenepoel en Van Aert

Bondscoach Sven Vanthourenhout heeft zijn olympische selectie voor Parijs 2024 bekendgemaakt. Kopmannen Remco Evenepoel en Wout van Aert, die ook de tijdrit zullen rijden, krijgen de steun van Tiesj Benoot en Jasper Stuyven. "Onze doelstelling is een medaille", is Vanthourenhout ambitieus.

"Vier renners is niet veel, zeker als je kijkt naar de luxe die we hebben in België", vertelde Vanthourenhout dinsdag op een persconferentie. "Maar ik ben er wel van overtuigd dat we met een zeer sterk en ervaren team richting Parijs kunnen reizen."

"Ook zij hebben al veel betekend voor de federatie. Het zijn jongens die er altijd staan op belangrijke momenten en weten ook zelf wat het is om een grote koers te winnen. We hebben heel veel vertrouwen in hen. Onze doelstelling is een medaille te halen en ik hoop dat we dat met een van deze 4 jongens kunnen doen."

"Remco en Wout zijn twee renners die voor de federatie al heel veel betekend hebben, met al 8 internationale medailles. Dat is best indrukwekkend en niet vanzelfsprekend", vertelde Vanthourenhout over zijn twee kopmannen/tijdrijders.

Wat voor soort wedstrijd verwacht de bondscoach in Parijs? "Een olympische wegrit is sowieso al heel speciaal", klinkt het. "Het wordt nu nog specialer omdat we toch met een best klein peloton van start zullen gaan."

"In Tokio waren we nog met 5 Belgen, nu was het maximum 4. We zullen in Parijs een peloton hebben van een 90-tal renners. Dat is niet veel wanneer je een koers van 270 kilometer hebt. Bovendien zit in dat peloton niet elk land op het niveau van een aantal Europese landen."

"Tactisch wordt het een heel moeilijke koers", meent Vanthourenhout. "Daarom heb je ook heel veel ervaring nodig in je ploeg en die hebben we. Maar het wordt pittig. Het circuit is niet vlak en lastig, met 2 klimmetjes met kasseien. Het is een stevig, klassiek parcours."