Tadej Pogacar verlegt monumentenjacht naar de Hel: "Maar ik mag niets overhaasten"

Helemaal nieuw zijn de stenen van Parijs-Roubaix niet voor Tadej Pogacar, maar zijn kennismaking van bij de junioren is natuurlijk al lang verleden tijd.

"Dat was een lastige koers. We zien wel of het morgen meer van hetzelfde wordt of dat het iets mooiers wordt", lachte de wereldkampioen tijdens de teampresentatie.

Waarom wilde hij hier per se starten? "Waarom niet?", antwoordde Pogacar gezwind. "Dit is een geweldige koers, een van de belangrijkste van het jaar."

"Ik wil dit doen en ik mag dromen van de 5 monumenten, maar of dat lukt, is nog iets anders. Ik mag niets overhaasten."

"Het wordt een lastige dag, maar ik wil voelen wat de wielersport allemaal in petto heeft. Het is een geweldige kans om het vanaf de andere kant mee te maken."