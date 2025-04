Mathieu van der Poel verlekkert zich op Ronde-duel met Pogacar: "Maar ik hou ook rekening met andere renners"

2 dagen voor de Ronde van Vlaanderen heeft topfavoriet Mathieu van der Poel van zich laten horen. "Ik denk dat het nog altijd eerlijk is om te zeggen dat Tadej en ik erboven uitsteken", blikt de drievoudige winnaar vooruit. "Maar de andere renners onderschatten is geen optie."

Met kabinetstukjes in Milaan-Sanremo en de E3 liggen de kaarten goed voor Mathieu van der Poel in Vlaanderens Mooiste. "Na de E3 heb ik het wel enkele dagen vrij rustig aan gedaan om goed te herstellen", geeft de recordjager toe. "Gisteren stond een training op het Ronde-parcours ingepland. We gingen niet vol gas, maar we reden wel 4 uur lang een stevig tempo. Het was de perfecte manier om wat extra intensiviteit toe te voegen." Een opvallende ploegmakker tijdens die Ronde-verkenning was Quinten Hermans. De puncheur was niet voorzien om in Vlaanderen te koersen, maar kan zondag een geheim wapen worden. "Toen Kaden Groves met knieklachten uitviel, werd Quinten opgeroepen als vervanger", geeft Van der Poel duiding. "2 weken geleden speelde Quinten al een belangrijke rol in Milaan-Sanremo. Hij is een grote aanwinst voor onze Ronde-ploeg.”

Samen met Pogacar

Zondag wacht normaal gezien een titanenduel met wereldkampioen Tadej Pogacar. Of zal Pedersen er een driestrijd van maken? "De Ronde van Vlaanderen is een compleet andere wedstrijd dan Gent-Wevelgem of Dwars door Vlaanderen." "Als je kijkt naar de recente resultaten en wedstrijden, denk ik nog altijd dat het eerlijk is om te zeggen dat Tadej en ik iets boven de rest uitsteken", zegt Van der Poel. "Maar ik houd altijd rekening met meerdere renners en teams. Er kan veel gebeuren en de dynamiek van een wedstrijd kan je altijd verrassen. Mijn rivalen onderschatten is nooit een optie.”

Goed of slecht, we zijn op alles voorbereid. Mathieu van der Poel

Hoe Van der Poel en Alpecin-Deceuninck het zondag zullen aanpakken? "Laten we zeggen dat we op alles voorbereid zijn, goed of slecht. De sleutel is om kalm te blijven in alle situaties", benadrukt MVDP. "Zoals altijd zullen mijn teamgenoten er alles aan doen om mij in de best mogelijke positie te brengen voor de finale. Dan is het aan mij om het proberen af te maken. Al is dat natuurlijk veel makkelijker gezegd dan gedaan."

Ronde-record