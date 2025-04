Flanders-renner zingt K3, VDP krijgt winegums en Van Mechelen "schaamt" zich voor papa: het beste van de ploegenpresentatie

Flanders-Baloise wordt als eerste ploeg op het podium geroepen en dat gebeurt op de tonen van K3. Geen toeval, zo blijkt. "Dat is omdat we geen tickets voor hun reünieconcert konden bemachtigen", legt Jules Hesters uit. Dylan Vandenstorme blijkt de superfan van de ploeg. Hij trakteert de Grote Markt van Brugge op een niet bepaald toonvaste versie van "Oya lélé".

Met zijn 20 jaar en 308 dagen is Vlad Van Mechelen een van de jongste deelnemers aan deze Ronde van Vlaanderen. Linde Merckpoel wil de Litouwse Belg graag aan het publiek voorstellen, maar wanneer ze het verleden van zijn vader bovenhaalt, slaat hij een beetje beschaamd de handen op zijn helm. "Mijn vader is 'nogal ne speciale'", geeft Van Mechelen toe. Hij had met de groep Dynamite tal van hits begin jaren 2000, zoals "De Pizzadans", "Seks met die blonde" en "Toeter op mijn ..." "Waterscooter!", vult de lachende Van Mechelen aan.

Mads Pedersen behaalde met Gent-Wevelgem zijn 50e profzege. Op het startpodium krijgt hij voor die mijlpaal een grote ballon met het cijfer 50 erop. "De uitdaging is nu om zo lang mogelijk met die ballon aan je fiets rond te rijden. Als je de finish haalt met die ballon dan krijg je van mij de grootste fles Kwaremont ooit", zegt Linde Merckpoel. "Ik denk dat ik hem toch in de bus ga achterlaten", neemt Pedersen geen risico.

Ook Mathieu van der Poel kreeg een cadeautje op het podium. Zijn vriendin Roxanne had de presentatoren de tip gegeven om hem zijn gewicht in winegums te geven.



"Dat budget was er helaas niet. Maar we hadden wel genoeg voor een hele bokaal vol." Van der Poel: "Ik snoep sowieso graag. Die pot gaat tegen Roubaix al leeg zijn."