LIVESTREAM Parijs-Roubaix vrouwen: Norsgaard slaat een gaatje, tegenreactie komt van Ferrand-Prévot

Marijn de Vries: "Veel besmeurde gezichten op de piste in Roubaix"

Op Radio 1 liet ook analiste Marijn de Vries haar licht schijnen op deze 5e editie van Parijs-Roubaix voor vrouwen: "Alle ogen zijn gericht op Lotte Kopecky, dus ik ben heel erg benieuwd hoe deze Roubaix zal verlopen voor haar. Het zou uniek zijn als ze na de Ronde vorige week, ook vandaag wint."



Het zou voor het eerst zijn dat de dubbel wordt verwezenlijkt. Al heeft dat ook te maken met de korte bestaansgeschiedenis van de Helleklassieker voor vrouwen: "Er werd altijd gezegd dat deze koers veel te zwaar was, maar ze wouden het zelf heel graag. Daarom is er sinds vijf jaar ook een editie voor vrouwen."



Waar de eerste editie nog in de herfst werd gereden door Corona, is het vandaag heel warm. En dus ook heel stoffig. "Natte kasseien zijn heel glibberig, maar ook stof is een vijand voor het peloton. Je moet altijd voorin zitten, want achterin zie je bijna niets. We gaan veel besmeurde gezichten zien op de wielerpiste", besluit De Vries.