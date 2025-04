"Soms moet je wat geduld hebben": Carlos Alcaraz haalt in Monte Carlo eerste Masters-finale in 13 maanden

Hij had er 6 matchpunten voor nodig, maar Carlos Alcaraz staat voor het eerst in ruim een jaar nog eens in de finale van een Masters 1.000-toernooi. In Monte Carlo schakelde de Spanjaard zijn landgenoot Alejandro Davidovich Fokina uit.

In 19 pogingen kon Carlos Alcaraz slechts 3 keer door de opslag van Davidovich Fokina gaan. Om maar te zeggen: het nummer 3 van de wereld kreeg zijn ticket voor de finale in Monte Carlo niet cadeau.

De 21-jarige Spanjaard had maar liefst 6 matchpunten nodig om zijn slag binnen te halen. Voor het eerst in 13 maanden staat hij in de finale van een Masters 1.000 toernooi. Het is wel al zijn 3e finale op gravel op een rij na winst op Roland Garros en de verloren olympische finale.

"Het is inderdaad al even geleden", gaf Alcaraz toe. De Spanjaard speelde zijn laatste Masters-finale in Indian Wells vorig jaar. "Soms moet je gewoon wat geduld hebben. Sommige mensen hebben geen geduld en verwachten dat ik op elk toernooi de finale haal."

"Ik denk dat ik heel goed stond te spelen. Ik heb mijn kansen gegrepen en het belangrijkste is dat ik me fysiek goed voel."

Alcaraz neemt het in de finale op tegen Lorenzo Musetti of Alex de Minaur. De finale werd zondag wel met 3 uur vervroegd om het slechte weer te snel af te zijn.