Vaker gek dan geniaal? Museeuw probeerde het zelfs op een damesfiets: de wapenwedloop rond Parijs-Roubaix door de jaren heen

Geen Roubaix zonder rariteiten. Op zoek naar "marginal gains" worden speciaal voor de Helleklassieker steeds nieuwe snufjes geïntroduceerd. Het befaamde bandendruksysteem van Visma-Lease a Bike is de nieuwste innovatie, maar de wapenwedloop is al veel langer aan de gang. Sporza Daily sprak twee ex-winnaars van het monument, die elk op hun eigen manier al gemaakt of gekraakt werden door zo'n innovatie.

Het is een principe dat al jaar en dag geldt in de koers, en zeker in Parijs-Roubaix. De wielerwedstrijd bij uitstek waar technologische vooruitgang het lot kan tarten. Vraag aan eender welke mecanicien in welke koers het meeste tijd kruipt en hij of zij zal ongetwijfeld Roubaix zeggen.

"Ach, ook in onze tijd was er voor Roubaix altijd wel iets nieuws", vertellen ex-winnaars Niki Terpstra en Johan Museeuw in koor in onze Sporza Daily. "Een speciale wedstrijd vraagt een speciale fiets."

Dit jaar is het bandendruksysteem van Visma-Lease a Bike (weer) hét onderwerp in de wielerpers in aanloop naar de Helleklassieker, maar ervaren rotten in het peloton lachen eens smakelijk om de "zoveelste" heisa aan de vooravond van de Helleklassieker.

"Die fiets had vooraan in de vork en zelfs in het midden van het kader veringen", legt Museeuw uit. "Maar met alles wat we nu weten was het een grote fout van de constructeurs en de ploegleiding om me daarmee te laten starten."

Museeuw was in de beruchte Roubaix lang in de running om koploper Andrei Tchmil bij te benen, maar in de finale brak de veer symbolisch bij onze landgenoot.



"Uiteindelijk was die fiets een echte catastrofe. Het heeft me een nederlaag opgeleverd."



Zo gooide Museeuw zijn "damesfiets" in volle finale in de gracht en liet hij een sappige "g*dverdomme" weergalmen in diezelfde beek.



"Kijk, nu kunnen ze testen en meten, maar wij hadden geen voorbereiding of data toen. Naast 60 kilometer kasseien, moet je ook gewoon 200 kilometer over gewone wegen, hé. Ik verspilde zodanig veel krachten op die stukken en in elke bocht dat ik gewoon volledig leeg was in de finale."

Met een normaler exemplaar knalde Museeuw in 1996, 2000 en 2002 wel nog drie keer over de kasseien naar winst.