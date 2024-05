Michael Obasuyi verbetert 26 jaar oud Belgisch record op 110m horden en mag naar Parijs

In het Franse Montgeron heeft Michael Obasuyi een 26 jaar oud Belgisch record van de tabellen gelopen. Hij klokte op de 110 meter horden af op 13.24" en dook zo onder de voormalige Belgische toptijd van Jonathan N'Senga. De prestatie van Obasuyi is meteen ook goed voor een plekje op de Olympische Spelen.

Maar liefst 26 jaar. Zo lang bleef het Belgische record van Jonathan N'Senga uit 1998 op de 110 meter horden staan.

Tot vandaag, want Michael Obasuyi dook in het Franse Montgeron 1 honderdste onder die tijd. Obasuyi liet een chrono van 13.24" noteren. Nog straffer is dat onze landgenoot dat al in de reeksen deed.

Zijn tijd is meteen ook goed voor een plek op de Spelen. Om een ticketje voor Parijs te bemachtigen, moesten lopers onder de 13.27" klokken.

Met zijn supertijd trekt Obasuyi in ieder geval al met een favorietenstatus naar het EK in Rome. Zijn 13.24" is namelijk de snelste Europese jaartijd.

Kan hij vanavond in de finale en straks op het EK en de Olympische Spelen nog straffer doen?