Volgens RTBF "nam Belgische bond contact op met Michel Preud'homme", maar interesse is allerminst concreet

Met welke bondscoach beginnen de Rode Duivels aan 2025? Na de aanstelling van Vincent Mannaert is dat voorlopig dé vraag die rondzweeft op de Belgische voetbalbond. De RTBF pakt uit met het nieuws dat Preud'homme gecontacteerd zou zijn als een van de potentiële opvolgers, maar volgens onze informatie is die interesse voorlopig allerminst concreet.

Krijgen we een wissel van de wacht bij de Rode Duivels? Volgens onze collega's van de RTBF is de Belgische bond in ieder geval op zoek naar een opvolger van Domenico Tedesco.



"Michel Preud'homme werd gecontacteerd als potentiële opvolger", klinkt het.

De naam van de ex-coach van Club Brugge en Standard zweeft al jaren rond de nationale ploeg, maar tot een concreet huwelijk kwam het nooit. Volgens onze info zal dat ook nu niet het geval zijn.



Op een longlist staat Preud'homme ongetwijfeld altijd, maar bovenaan zal het niet zijn. Als de bond op zoek gaat naar een opvolger, lijken ze die voorlopig vooral in het buitenland te willen vinden.

Dat de stoel van de Italiaanse Duitser de laatste maanden steeds harder wankelt na een teleurstellend jaar is alvast duidelijk. Al lijkt de naam van Preud'homme niet meer dan een teken aan de wand.