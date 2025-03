"Er hoort geen gemarchandeer bij": Peter Vandenbempt vindt niet dat voetbalbond fouten begaat bij jonge talenten

"Wat ik gehoord heb, is dat er contact is geweest op het moment dat Chemsdine Talbi geblesseerd was."

Aan het woord is Chris Van Puyvelde, technisch directeur van de Marokkaanse voetbalbond. De Belg spitst zich toe op de scouting van jonge talenten voor de jeugdreeksen. En hij ziet dat de charmeoffensieven lonen.

"Er is altijd een sterke familiale band in Marokko, die soms teruggaat naar de grootouders. We doen veel voor de jeugd en tonen veel betrokkenheid. We willen ook echt een warm nest bieden."

Een gevoel dat de jonge ster van Club Brugge duidelijk heeft gemerkt. En die ook zijn keuze voor de nationale ploeg heeft beïnvloed.