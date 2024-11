Na maanden van "privileges" en "à-la-carte-interlands": 3 analisten maken de balans van bondscoach Tedesco op

"Je ziet genoeg landen waar de motivatie wel aanwezig is, waar spelers allemaal verschijnen, graag spelen en keihard hun best doen", countert Gert Verheyen - zelf 50 keer in een Duivelsshirt te zien.

"Bezigheidstherapie", noemt de podcastmaker het. En toch. De Rode Duivels hebben vooral in eigen land heel wat gezichtsverlies geleden in een troosteloze campagne. Een die ze volgens collega-analisten wél met volle inzet moesten afronden.

"De Nations League? Eigenlijk het voorbeeld van een competitie die onnodig belastend is. Voor mij is die absoluut geen waardemeter."

Het vinkje bij "de juiste persoonlijke skills" - een o zo belangrijke factor in de vacature destijds, lijkt Tedesco zo niet te kunnen zetten. De cijfers in de Nations League (1 zege, 1 draw, 4 nederlagen) ontkennen ook dat hij een "serial winner" is.

Sterker nog: "De deur is op die manier open gezet door privileges te verschaffen aan je beste spelers. Zo gaan anderen ook zo redeneren. Wedstrijden à la carte uitkiezen is altijd nefast voor de groepsdynamiek."

"En als het niet goed gaat, wordt dat effect nog versterkt", ziet de analist een evolutie. "Dan zeggen ze: ik ga er niet naartoe, want ik krijg alleen maar kritiek. Maar zo geraken we er niet, hè ..."

Een thema dat zijn oorsprong kent bij de zaak-Courtois - weet je nog?

"Toen had Tedesco meteen op het vliegtuig moeten springen", oordeelt ervaren ex-trainer Francky Dury. "Dan moet je aanvoelen hoe je speler zich voelt. Net zoals bij een ontevreden De Bruyne, daar moest hij sneller op anticiperen."

Qua people management lijkt de bondscoach zo ondermaats te scoren. En ook tactisch, waarvoor Tedesco zo geprezen werd bij zijn aanstelling - is hij pluimen verloren.

"Hij heeft zijn eigen DNA verloochend", merkt Verheyen op. "Tedesco zette grote tegenstanders onder druk, zonder angst. De Duivels gingen er vol tegenaan. Nu regeert de angst en voetballen we te passief. De kwaliteit is er niet meer, dus moet een alles-of-nietsmentaliteit in de plaats komen. Maar ook die is er niet."

Conclusie? Een matig rapport. Dus heeft Dury goede raad in petto: "Zet je ego opzij en ga in gesprek met je natuurlijke leiders. Als de eindbalans daarvan positief is, kun je Tedesco nog een kans geven."

Al blijft de vraag: krijgt hij die nog?